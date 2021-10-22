【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知情人士透露，美國威騰電子（Western Digital Corp）與日本晶片製造商鎧俠（Kioxia Holdings Corp）合併的談判已經陷入僵局，突顯出在不斷變化的半導體產業中，要完成併購交易所面臨的挑戰。
消息人士表示，近幾周來，雙方的談判因為一連串的問題已經陷入停滯，這些問題包括估值的差異、獲得日本政府准許的不確定性，以及鎧俠股東東芝公司持續進行中的策略評估。
消息人士表示，威騰電子仍有意願在合適的條件下推進這筆交易。
鎧俠發言人表示公司不對臆測發表評論，威騰尚未對此消息發表評論。
今年8月初外媒報導美國威騰電子有意以價值200億美元股票與鎧俠合併，雙方並已進入深入協商。兩家公司合而為一後將成為NAND記憶體晶片的產業巨頭，直接挑戰南韓三星電子的主導優勢。
在美中貿易緊張重創大客戶華為之後，去年鎧俠決定暫時擱置其股票首度公開發行（IPO）計畫。鎧俠發言人表示，公司仍在考慮IPO的適當時機。消息人士透露，如果鎧俠要上市，可能的時間點會落在明年。
(時報資訊)
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