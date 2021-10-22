疫後首份團體協約出爐！國內知名的印刷電路板（PCB）上市公司燿華電子，22日與工會舉行團體協約簽約儀式。在勞動部關係司長王厚偉、新北市勞工局長陳瑞嘉共同見證下，燿華電子董事長張元銘、工會理事長劉慶裕代表雙方簽字，並將優於法令的保證年終獎金、會務假、勞工權益課程、公司代扣會費等明訂於團體協約中，讓外界看見勞資雙方的和諧與良好互動。

燿華電子員工人數約4,800名，工會自2020年10月向新北市勞工局申請專家入廠輔導，雖受疫情升溫影響期程，但勞資仍不斷協商持續修改草案，終於在今天完成簽署。這份團協將適用於全體勞工，內容著重在提升勞工勞動條件、工會保護政策等，共計有35個條文。

勞工局長陳瑞嘉表示，燿華團協最重要的是把年終獎金、會務假制度化，減少勞資爭議。例如「公司應依營運狀況，年終獎金依該年度EPS計算發放月數保障至少2個月底薪」，新進勞工教育訓練應給予工會固定講授勞工權益課程之時數、公司發放薪水代扣會費等，還有提供工會常務理事得以全日駐會之會務假，以及約定公司如欲變更降低會員勞動條件，或勞資會議中未能達成協議之勞動調整事項，應於30 天內與工會進行團體協商等規範。今天以後將有至少約4800名勞工受益，讓新北的團協覆蓋率提高不少。

董事長張元銘表示，人力是燿華最重要且重視的資本，公司會在團體協約的穩固基礎上落實雙方的合作與保障，也代表對員工照顧承諾，更是對落實企業社會責任的重視。

陳瑞嘉局長還指出，新北市今年已有元晶太陽能科技股份有限公司、金山高中、三重高中、明德高中、安康高中等5家企業、學校與工會簽訂團體協約，希望新北轄內尚未簽訂團體協約、有意進行團體協商的事業單位與工會，均可運用勞工局「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」，透過專家提供協商技巧、專業諮詢、撰寫草案、陪同協商等資源，共創勞資雙贏。今日到場的貴賓還有產職總理事長陳吉雄等，大家都為燿華簽署團協喝采。

(時報資訊)