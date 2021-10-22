天線元件廠耀登（3138）因切入當紅的低軌道衛星、超前布局6G市場，再加上出售子公司晶復科技股權案可望在9月認列，吸引買盤進駐，短短6個交易日飆出逾四成漲幅，惟因漲多遭主管機關警示，以209元開低後，一路重挫，盤中一度跌破200元整數關卡，見到197元低點，跌幅逼近8％。

耀登10月14日寫下波段低點來到148.5元，在成功打出雙底後，股價展開反彈走勢，迄24日盤中的高點222元，6個交易日即飆出49.49％，由於短線漲幅過大，應要求，耀登21日先行公布8月獲利。

經結算，耀登8月營收1.13億元，較去年同期成長3.01％，惟單月稅後純益778萬元，呈年減 55.2％、EPS0.16元。法人指出，加計上半年EPS1.37元，以及9月可望認列的處分晶復科技持股業外收益，耀登不光第三季獲利可望創高，全年獲利也可望同步攀頂。

(時報資訊)

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