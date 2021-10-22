【時報-台北電】南俊國際(6584)董事會通過110年度現金增資案，發行普通股600萬股，每股面額10元，發行價格暫訂每股35-50元。增資資金用途為償還借款。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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