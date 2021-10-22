【時報記者張漢綺台北報導】傳統旺季來臨，國巨(2327)第3季合併營收為293.86億元，季增6%，為單季歷史次高，儘管IC缺料及大陸限電為第4季電子供應鏈增添變數，國巨表示，將盡力保持供貨及業績穩定，美系外資看好國巨因產品組合持續優化、獲利前景樂觀，維持「買進」評等及目標價900元。
雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬大陸限電停工影響，國巨9月合併營收攀升至98.1億元，月增0.1%，年增28%，再創107年9月以來單月新高，累計第3季合併營收為293.86億元，較上季增加6%，較年增33.8%，為單季歷史次高；累計前3季合併營收為808.55億元，較去年同期增加77.9%。
展望第4季，國巨表示，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，公司將盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。
美系外資最新報告對國巨獲利前景保持樂觀，美系外資指出，2022年MLCC供需可望受惠於車用電子產品，以及汽車產業需求將優於受限於晶片短缺影響的2021年，且儘管Chromebook需求疲軟，但可能有更多高階消費及商用PC需求，而汽車/電動車市場需求拉升及鴻海(2317)電動車項目也表明對國巨產品中長期需求增加，未來幾季MLCC及晶片電阻價格亦可望因Android智慧型手機補貨需求走揚，看好國巨產品組合持續升級優化，維持國巨「買進」評等及目標價900元。
(時報資訊)
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