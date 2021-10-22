【時報記者王逸芯台北報導】千金高價IC設計股今(22)日持續搶占鋒頭，高速傳輸譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)，伺服器遠端管理晶片(BMC)廠信驊(5274)等點火行情不滅，信驊大漲逾5.5%，祥碩漲幅逾3.5%、譜瑞-KY也勁揚逾1.5%，千金相互較勁，另外，高價股創意(3443)、愛普*(6531)等高價股也多頭氣盛，創意一度差一檔上漲停，愛普則大漲約6.5%，高價IC設計股比價效應風起雲湧。

隨資料傳輸速度要求更高，高速傳輸成為後續重要趨勢，譜瑞-KY、祥碩也是該領域領導廠商。用於高速傳輸的晶片需要強化訊號品質，不僅有利於晶片數量與單價提升，也將帶動整合化趨勢，比如USB4整合多種傳輸介面，包括DP/PCIe/USB(傳輸速度更由20Gbps往40Gbps)，此將提高競爭者進入門檻。

以譜瑞-KY來說，其可以提供豐富多樣化的高速傳輸晶片產品，並且終端領域應用廣泛，包括NB/DT/SP/tablet/TV/車載/data center/遊戲機均需使用，亦為譜瑞-KY迎來更大商機。祥碩也持續衝刺高速傳輸市場，目前USB 4、PCIe Gen4等高速傳輸IC將於2021年底完成送樣程序，屆時將可望順利切入大陸及美國等地區客戶供應鏈，為營運長線提供有利支撐。

信驊在BMC領域具有產業領先優勢以及市占率優勢，在人工智慧(AI)、5G等崛起，加上大量資料傳輸需求攀升，使資料中心、伺服器需求不斷成長，成為信驊BMC晶片出貨成長的主要動能，此外，儘管下半年零組件短缺狀況延續，但已經相較先前有所緩解，信驊也積極尋找第二個供應源，2022~2023年的伺服器需求前景依舊樂觀。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意