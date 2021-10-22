港股恒生指數22日早雖一度跌40點跌破26,000點關卡，但隨後迅速反彈轉漲，在房地產、半導體族群走強帶動下，恒生指數半天收漲115點，報26,132.90點。

恒生指數22日上午收漲115.37點，漲幅為0.44％，報26,132.90點，半天成交713.29億港元，臨近中午時最高一度漲175點至26,193點。

受到中國恒大支付債券利息等消息帶動下，港股大陸房地產股延續21日強勁漲幅，融創中國漲逾8％，中國奧園漲近8％，龍湖集團漲逾6％，萬科H股漲近3％。

半導體與汽車足群同樣大漲，美國傳出此前大量批准中芯國際供應商供貨，中芯國際H股半天收漲逾5％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
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南韓KOSPI
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德國DAX
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10/21

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