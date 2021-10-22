杏國（4192）與杏輝（1734）今（22）日復牌，因杏國研發的胰臟癌新藥三期解盲未過，股價雙雙跳水，開盤直接跳空無量跌停，分別抵122.5元及35.4元，至12點過後，成交量各只有31張及647張，且各有數萬張的跌停賣單高掛。
杏國近幾個月來股價飆漲，7月間低點為46.1元，但到了10月4日盤中高點衝上147元，漲幅超過2倍，達2.19倍；杏輝近來股價表現也相當強勢，7月低點為28.4元，9月30日波段高點為43.45元，漲幅達53％。
在解盲失利的利空衝擊下，今天二檔個股復牌後，股價直接無量跳空跌停，杏國有逾2.2萬張跌停賣單高掛，杏輝也有2.24萬張跌停賣單，以及1.7萬多張的市價賣單掛出，均呈現沈重賣壓。
(時報資訊)
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