【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】繼日前日本豐田汽車傳出11月將減產後，22日日經新聞(Nikkei)報導，也是因為疫情導致缺料，現在換日產汽車預定於10月與11月時，產能可能會減少30%。
該報導指稱，日產已通知供應商，將在這兩個月內只生產約58.3萬輛汽車。同時，日產也承認晶片短缺仍是個問題，但拒絕評論此減產消息。另外，日產將於11月對外公布最新財報結果。
雖然中國大陸與美國等主要汽車市場都出現需求反彈現象，但日產與其它全球車商一樣，都因減產無法依照原生產計劃，故買氣增溫是看得到而吃不到。
繼9月與10月總產量陸續減少後，由於馬來西亞與越南的供應鏈還是青黃不接，逼迫豐田這家全球最大的汽車製造商不得不又在日前宣佈，11月產量還是會減少15%。
(時報資訊)
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