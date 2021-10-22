【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士指出，投資銀行高盛、法律事務所Freshfields正在參與德國車廠保時捷(Porsche)的上市工作，但該人士未透露消息來源。

德媒Manager Magazin率先報導該消息，也帶動母公司福斯集團(VAG)股價在周四大漲3%，為德國DAX指數周四表現最好的股票之一，反映出市場的希望。該上市活動可能會讓錯綜複雜企業結構的福斯集團釋放出數百億歐元價值。

美國銀行上周一份簡報指出，保時捷的市值將約在750億歐元(約870億美元)，約為福斯集團目前市值的一半，並超越福斯汽車潛在市值。

據了解，如果保時捷順利上市，則福斯集團最大控股股東保時捷家族以及和Piech家族(雙方控制著保時捷控股有限公司)也準備對上市後的保時捷集團(Porsche AG)進行直接控制。

但是也有消息指稱，福斯集團仍在研究保時捷分拆的可能性，尚未做出最後決定。福斯集團發言人對此消息回應指出，福斯集團正不斷審查各種方案，提供公司策略的制定和實施，以提高公司價值。

福斯集團執行長迪斯(Diess)此前被詢問到保時捷上市的想法，迪斯指出，集團持續審視該公司的設定，但規畫中的電池升級活動才是集團首要工作。

(時報資訊)