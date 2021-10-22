氣動元件大廠亞德客-KY剛完成78.8005億元現金增資募資案，是公司成立以來最大募資案，10,975張新股20日起上市交易以來，股價連續兩天呈現走跌。大陸疫情再起、各省相繼實施限電，恐成為影響亞德客第四季營運兩大變數，亞德客從11月5日起將密集參加線上法說會，說明第三季財報及未來營運展望。
亞德客今年辦理現金增資10,975張，每股發行價格718元，總計募資78.8005億元。
大陸各省市企業競相傳出停電限電措施，亞德客被大陸列為優先供電企業，廣東佛山廠曾在9月底，配合當地政府停工1天，不過亞德客隨後將停電停工日改為休假日。亞德客前三季合併營收新台幣196.32億元，年成長43.16％，不單超越去年度營收，還締造營收史上新高。
亞德客指出，亞德客大陸廠生產線員工十一長假期間提前至4～7日開工，銷售人員如期於8日恢復正常上班，10月目前接單出貨大於1，出貨也比長假前好，截至目前10月生產及銷售受停電影響不大，有待後續觀察客戶如何解決限電問題。10月有長假，比9月減少7個工作天數，10月出貨及合併營收不太可能超過9月。
(時報資訊)
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