【時報記者任珮云台北報導】森崴能源(6806)今年營運及獲利較去年大幅成長，H1營收10.2億元，年增1260%，營業毛利4.6億元，毛利率45.12%，稅後淨利2.64億元，EPS 2.47元，經營階層看好綠電發展前景。公司配合初次上市前公開承銷辦理現金增資1.65億元，發行普通股1650萬股，每股面額10元，每股發行價格暫定以108元溢價發行，所募資金擬用於充實營運。競價拍賣期間110年10月26日至28日，公開申購期間110年11月3日至5日。今早森崴能源股價站回5日線。

以2020年為例，該公司營收比重：工程業務占58.89%，服務占21%，售電約19%。森崴能源為一站式再生能源解決方案廠商，旗下五個子公司提供太陽能、天然氣水力、風力等再生能源開發、水資源工程施作、營運維護、綠電售電完整服務。

法人分析，森崴能源手握台電合約2021-2040年售電收入約20億元(穩定收益)，目前在手訂單有開發及工程訂單2021-2025年約609億元、長期運維收入2021-2041年約75.8億元。

運轉及建置中的太陽光電廠有28個，另完成建置8座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運。在手訂單上則有台電離岸風電二期計畫，此一風場預計裝置容量300MW，預計將採用9.5MW風機，風機總數規劃約31座，預計2025年9月底前完工併網，完工後將由子公司富崴負責運維工作5年。2處陸上型太陽能光電廠在建設中。未來3至5年間，國內小水力開發估有2GW的開發潛力。

(時報資訊)