大陸A股滬深兩市22日上午分化，上證指數期間持續走低，一度跌0.45％、深證成指則穩步攀升。臨近上午收盤前，兩大指數都有拉升，深證成指擴大漲幅收最高0.79％，上證指數從跌0.3％轉漲0.09％。
上證指數22日上午開高走低，最低一度跌0.45％，中午前拉升，半天收漲0.09％報3,598.18點，成交人民幣（下同）2,847.73億元。深證成指開高走高，中午前拉升，半天收最高漲0.79％報14,558.50點，成交3,509.44億元。
半導體、房地產族群普遍大漲，受到恒大支付債券利息消息帶動，陸股房地產族群22日上午表現活躍，津濱發展漲停，世聯行漲近8％，金地集團漲近7％，萬科A股漲逾3％。
(時報資訊)
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