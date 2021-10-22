大陸A股滬深兩市22日上午分化，上證指數期間持續走低，一度跌0.45％、深證成指則穩步攀升。臨近上午收盤前，兩大指數都有拉升，深證成指擴大漲幅收最高0.79％，上證指數從跌0.3％轉漲0.09％。

上證指數22日上午開高走低，最低一度跌0.45％，中午前拉升，半天收漲0.09％報3,598.18點，成交人民幣（下同）2,847.73億元。深證成指開高走高，中午前拉升，半天收最高漲0.79％報14,558.50點，成交3,509.44億元。

半導體、房地產族群普遍大漲，受到恒大支付債券利息消息帶動，陸股房地產族群22日上午表現活躍，津濱發展漲停，世聯行漲近8％，金地集團漲近7％，萬科A股漲逾3％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3004.16 -3.17(0.11%)
14:26
香港恆生
26088.31 +70.78(0.27%)
14:31
上證指數
3585.22 -9.56(0.27%)
14:31
深圳成指
14508.65 +63.79(0.44%)
14:31
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

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