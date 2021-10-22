【時報記者郭鴻慧台北報導】遠雄(5522)未來開發區域重心將擴及七大都會區，目前中南部儲備土地已經完備，未來購地計畫放在新竹、桃園以及雙北市。
遠雄依照土地儲備規劃，桃園以北6成、以南4成，近兩年在台中、台南、高雄積極購入土地，目前台中土地庫存約300億元、台南約100億元、高雄約100多億元，中南部土地儲備已完備，甚至超過原本的目標，現階段購地計畫放在新竹、桃園跟雙北，桃園以北土地中有25~30%是廠辦土地。
面對營造成本的飆漲，遠雄將成本反映在售價上做價格修正，未來推案規劃也會建照拿到半年後，待發包到一個程度，可以準確估算成本才會進行推案銷售，明年計劃開案數將達8個。至於通膨問題，然去年至今原物料漲1倍，工資雖漲1倍但有僵固性，缺工問題已較緩和，只有泥作工仍缺，已不是太大阻礙因素，明年可望趨於穩定。
依遠雄各年度完工未認列金額估算，法人預估，遠雄2021年完工金額將達309億元、2022年完工金額將達154億元、2023年完工金額將達109億元，2023年因工期遞延，部分也遞延到2024-2025年，2024年及2025完工金額預估195億元、939億元。
另外，在遠雄巨蛋BOT案方面，預期今2021年底主要工程可望完工，影城部分會遞延三個月，全部完工後希望在2022年6月拿到使用執照，影城預計9月拿到使用執照，也已展延到2059年營運特許年限。
(時報資訊)
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