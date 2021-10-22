【時報記者莊丙農台北報導】由台北市電腦公會(TCA)所舉辦的台北國際電玩展(TGS)將訂於明年1月寒假在台北南港展覽館1館登場。主辦單位公布活動形象設計與年度主打Slogan為「GAMING FORWARD玩越凜冬」，象徵Taipei Game Show在每年冬日季節迎來全球首站遊戲盛會。電玩展的開展，象徵寒假及農曆年即將來臨，遊戲族群也將邁入旺季高峰。
遊戲市調公司NEWZOO公佈2021年全球遊戲市場收益預估將達1,758億美元產值，其主要受到後疫情生活方式轉變之下所帶來的效應，玩家對於娛樂內容的需求更趨多元及增加，不僅限於家用主機、PC及行動裝置，隨著網路科技而逐漸普及的雲端遊戲市場，也以驚人的速度預計於今年內成長至近16億美元的規模，全球遊戲市場在2023年底更將預估超過2,000億美元的收益。
台灣遊戲市場擁有極高參與度的玩家族群，以及影響華文遊戲市場的重要地位。據Sensor Tower發佈2021行動遊戲市場報告分析，全球行動遊戲消費市場，台灣列居第5，僅次於美國、日本、大陸及南韓。
2021年初台北電玩展以實體展示和線上方式同步進行，總計有40個國家、超過300家的國內外遊戲廠商共同參與。而有鑑於台灣疫情逐漸穩定、玩家及廠商的高度自律，明年「B2C玩家區(1月22日-1月25日)」也將採實體活動和線上節目雙軌並行，9月起已陸續啟動實體展區和主題專區「Indie House」以及「桌遊樂園」的參展報名，集結各大遊戲廠商共同參與。
受限於邊境管制，商務媒合活動仍可透過線上機制不中斷，除了年初的台北電玩展，今年也分別於6月和9月舉辦線上媒合活動，期間也有近30個國家、150家廠商、完成200多場線上會議，線上演講則累計有近萬次的觀看總數。主辦單位表示，2022年1月20日至21日「B2B商務區」及「APGS亞太遊戲高峰會」，確定將採全線上形式舉辦。
(時報資訊)
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