【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16877.10點，跌12.41點；總計341家漲、525家跌、111家持平；委買28956042張、委賣21890035張；總成交值2044.00億元。

(時報資訊)

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