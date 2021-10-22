大陸22日期貨商品普遍低迷，動力煤繼前兩日跌停後，22日持續暴跌，動力煤期貨22日上午最深一度跌14％，現跌12.8％。大陸國家發改委22日上午也召開會議，研究制止煤炭企業牟取暴利的政策措施。

大陸國家發改委網站22日公布，在當日上午發改委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。

發改委表示，聽取中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業關於生產經營狀況及產量、價格、成本、利潤等情況的報告，討論了行業合理價格和利潤水平，會議強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/22）
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