中興電因承攬雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，台中地方法院一審不單判處董座江義福重刑及併科罰款，中興電還要遭沒入所得近21億元。不過中興電21日曾向部分法人澄清，無詐欺取財，將提起上訴。

法人也認同中興電今年合併營收及獲利有機會雙雙創新高，而全案短期內不可能定讞而影響中興電獲利，今（22）日止跌，小漲0.15元而以41.45元開出，目前呈現上漲走勢。

中興電於民國101年2月以48.88億元，承攬國防部雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，遭控購入中國次級品交貨導致雲豹裝甲車故障頻傳，台中地方法院20日一審宣判，中興電董事長江義福遭判刑6年6個月及併科罰金3,500萬元，中興電遭沒入收入20.9億餘元。

中興電21日再度澄清說明，雲豹裝甲車動力底盤系統標案總計326套分11批交貨，民國105年11月全數交貨，通過嚴格之整車性能測試驗收合格，108年10月31日保固期滿，國防部經8、9年使用後，110年5月9日正式對外說明，輪型甲車妥善率高於部頒標準，經多年戰備演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求。

中興電表示，大陸進口料件加工組成「S1轉向機」、「S2轉向機」及「綜合液壓泵」合約單價合計60萬8,017元，約占「動力底盤系統案」總價1,499.4萬元的4.06％，自中興電工對國防部軍備局履約角度而言，「動力底盤系統案」在我國已完成重要製程，附加價值率超過95％，當然符合「進口貨物原產地認定標準」第5條、第7條第1項所稱的「實質轉型」國產品，並無詐欺取財，中興電及中興電董事長江義福都會提起上訴，請求上級審予以撤銷改判。

中興電前三季合併營收128.64億元，年成長29.58％，GIS開關等重電在手訂單還有220億元。中興電首樁跨足都更建案敦南御所豪宅建案基地650坪，興建地下6層、地上23層，住戶數140戶，先建後售，中興電分回樓地板面積2,500坪，每坪開價170～230萬元，去年預售近四成，銷售金額16～17億元，去年認列處分資產利益4.33億元，目前售出約六成，今年還可再認列營收及獲利。

此外，中興電取得台糖七股建置太陽能電廠標案，斥資新台幣百億元，已完成總建置容量183MW太陽能電廠建置，今年6月併聯發電，原址可擴充35MW太陽能光電廠預計年底併聯發電，總建置容量216MW，1年發電收入13.5億元。

(時報資訊)