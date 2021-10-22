【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據美國國會周四公布的文件，中國電信巨頭華為和中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）雖然被美國政府列入出口黑名單，但從去年11月到今年4月，其供應商獲得美國批准的產品和技術出口許可總計超過千億美元。

該文件顯示，供應商獲准為華為供貨的出口許可共為113件，總價值達到610億美元，獲准為中芯國際提供產品和技術的許可多達188件，價值逼近420億美元。

文件亦指出，在這段期間，出口中芯國際的供應商申請案有超過9成獲得批准，而供應商對華為的出口申請則有69%獲得放行。

美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）提案公布這些出口許可數據，該委員會在周四表決通過。美國商務部在今年5月將這份文件送交給國會。

麥考爾在聲明中表示，提高美國如何將技術轉移給對手的透明度，並強化公眾監督，顯然符合我們的國家利益。

這些數據讓華府對中國採取強硬立場的鷹派大為不滿，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）向媒體表示，拜登總統有必要解釋為什麼這些公司繼續享有「豁免」，這再度顯示拜登總統並未認真對待中國共產黨所構成的經濟和安全威脅。

美國商務部則表示，獲准的申請許可並不代表實際出貨量，且大約一半的許可證都是已經使用過的。此外，與華為和中芯國際有關的許可證申請，是拜登政府依據川普政府所制定的政策來處理。

美國在2019年5月以國安問題為由將華為列入貿易黑名單，並在2020年12月，以可能將先進技術轉作軍事用途為由，將中芯國際列入實體清單。

(時報資訊)