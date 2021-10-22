【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因傳出，中國大陸恒大地產已償息未違約的利多，但日本下周還會有更多和更重要的財報出爐，以及大選將屆的不確定性，因此日股漲勢受阻。22日早盤結束時，日經指數收28,892.11點，漲183.53點或0.64%。東證收2,007.14點，漲6.33點或0.32%。

　據稱，恒大21日時已有資金到位，並支付9月23日到期的債券利息後，日經受到激勵上漲。

　百達資產管理認為，恒大現在能償息並不表示就能解決所有財務問題，但對龐大債務來說，可稍微舒緩一下。

　科技族群領漲，半導體機台製造業者東京威力科創與迪恩士半導體，分別漲4.53%以及5.09%，相機製造商Nikon也漲3.85%。

　迪思科高科技因半年營利大增71%，股價上漲3.49%。

若不是財報表現突出，否則目前很難找到主動進場理由。

　Chibagin資產管理認為，一些大廠下周開始公布財報之前，市場觀望氣氛濃，進出動作都不大。還有，10月底大選時，現在執政的自民黨，能否在眾議院改選中取得壓倒性勝利，也頗令外界存疑。

　個股方面，瑞穗金融集團跌1.16%，在東證核心30中跌幅最大，其次是電信業者KDDI跌0.78%。

(時報資訊)

#日股 #恒大

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3004.16 -3.17(0.11%)
14:26
香港恆生
26088.31 +70.78(0.27%)
14:31
上證指數
3585.22 -9.56(0.27%)
14:31
深圳成指
14508.65 +63.79(0.44%)
14:31
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

延伸閱讀