【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因傳出，中國大陸恒大地產已償息未違約的利多，但日本下周還會有更多和更重要的財報出爐，以及大選將屆的不確定性，因此日股漲勢受阻。22日早盤結束時，日經指數收28,892.11點，漲183.53點或0.64%。東證收2,007.14點，漲6.33點或0.32%。
據稱，恒大21日時已有資金到位，並支付9月23日到期的債券利息後，日經受到激勵上漲。
百達資產管理認為，恒大現在能償息並不表示就能解決所有財務問題，但對龐大債務來說，可稍微舒緩一下。
科技族群領漲，半導體機台製造業者東京威力科創與迪恩士半導體，分別漲4.53%以及5.09%，相機製造商Nikon也漲3.85%。
迪思科高科技因半年營利大增71%，股價上漲3.49%。
若不是財報表現突出，否則目前很難找到主動進場理由。
Chibagin資產管理認為，一些大廠下周開始公布財報之前，市場觀望氣氛濃，進出動作都不大。還有，10月底大選時，現在執政的自民黨，能否在眾議院改選中取得壓倒性勝利，也頗令外界存疑。
個股方面，瑞穗金融集團跌1.16%，在東證核心30中跌幅最大，其次是電信業者KDDI跌0.78%。
(時報資訊)
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