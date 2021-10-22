中央流行疫情指揮官陳時中21日透露，討論多時的新冠疫苗混打，未來有機會實現；考量到貨數量，又以AZ混BNT最可行。結果消息一出，許多原本要打第二劑AZ的民眾改變心意，決定等混打。台北市政府證實，各醫院陸續接到民眾想取消預約的電話，比例還不少。
根據國外研究，AZ混打BNT的保護力，要比兩劑AZ來得好。但國外研究也指出，第二劑若混打BNT，副作用會比AZ更明顯，仍擋不住民眾追求更佳保護力的決心。
台北市副市長蔡炳坤證實，中央擬開放混打的新聞出來後，「醫院端開始接到民眾打電話來問能不能取消預約，或可以改品牌嗎？類似這樣的訊息」。蔡炳坤表示，不能說完全沒影響，但實際影響多大，要看今晚打完才知道。
(時報資訊)
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