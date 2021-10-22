中國恒大趕在寬限期到期之前支付美元債利息，傳恒大已經在21日將這筆8350萬美元的款項匯入受託人帳戶，受此消息帶動，中國恒大22日股價上午反彈，一度漲近8％，現漲逾5％。
中國恒大21日股票復牌重跌逾10％，22日在相關消息帶動下股價反彈，最高曾漲7.75％，現漲5.04％報2.71港元。其他恒大系股票亦走強，恒大物業、恒大汽車現均漲逾4％。
證券時報報導，恒大已在21日一筆公開巿場美元債利息8,350萬美元，匯入受託人花旗銀行帳戶。這筆美元債利息已在9月23日到期，有寬限期30天，到期日為10月23日。中國恒大趕在寬限期到期前支付這筆利息，避免實質性違約。
(時報資訊)
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