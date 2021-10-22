中美國家元首習近平、拜登的視訊峰會即將成行，白宮傳出有意安排11月舉辦這場習拜會，相關事宜仍在討論中，並期待該會議有助於中美之間的長期穩定。
路透引述知情人士說法稱，因為中國防疫政策以及習近平不願離境等理由，白宮正在規劃11月舉辦習拜線上會議，而拜登也預計利用稍晚的G20峰會以及聯合國氣候峰會的時機，與國際盟友交流意見，並以此確定與習近平會面的議程。
知情人士透露，美國視習拜會成行為中美關係上的重大成果，認為此次視訊會議能在中美長期戰略競爭中帶來穩定。中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮國家安全顧問蘇利文10月初在瑞士進行會談，基本敲定在年底前舉辦習拜視訊會議。
(時報資訊)
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