【時報記者莊丙農台北報導】聯嘉(6288)9月營收持續增溫，由於汽車晶片短缺未進一步惡化，客戶拉貨回升，法人估計第4季平均每月營收有望維持9月水準之上，第4季單季營收站上今年單季最高。
聯嘉為LED車燈模組的供應商，終端車廠客戶以歐美車廠為主，也是特斯拉供應商之一。去年上半年受到北美疫情導致車廠停工影響，下半年營運才開始回溫，但今年又遇到車用晶片短缺，影響OEM客戶的生產，導致第2季及第3季營收遲遲無法拉升，另外還受到海運運費高漲影響，法人預期第3季約在損平附近。
不過，車用缺貨晶片狀況估計不會再惡化，9月營收3.34億元，是今年4月以來最高，也是今年單月次高，推估10月、11月車市旺季加持，營收可維持9月附近水準，第4季估計回到10億元水準。因匯率情況較為改善，且稼動率提升，估計單季回到獲利成長軌道。
聯嘉美國廠有兩條新產線布建完成，預計明年第1季量產，為北美營運增添動能。特斯拉公布第3季財報，交車數提升，帶動營收、獲利雙雙突破預期表現，而特斯拉德州工廠、柏林工廠即將量產，聯嘉為車燈國際項目獨家供應商，對於明年聯嘉的營運成長帶來亮點。
(時報資訊)
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