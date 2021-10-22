台股今(22日)開高走低，但元宇宙概念股持續飆漲，宏達電開高走高，盤中一度觸及漲停價53元，飆上近3年以來新高，截至11點12分，成交量已突破16萬張，居台股成交量之冠。
宏達電VR新品搭上元宇宙概念，近日股價一飛沖天，今日再度觸及漲停板53元，創下2018年8月以來的新高，3大法人也已連續5個交易日買超。
由於股價近期波動過大，宏達電應主管機關要求公布9月自結獲利，稅後虧損2.59億元，較去年同期減少虧損70%，單月每股稅後虧損0.29元。
台股今日以16900.32點、小漲10.81點開出，台積電開盤上漲4元，以600元開出，盤中翻落至594元，大盤指數開高後不久即翻黑，雖然馬上拉回平盤之上，但因適逢周五，買盤承接意願不高，不到9點30分，大盤跌落平盤之下，一度觸及16800.49點。
國際商業機器公司(IBM)財報不如預期，但特斯拉(Tesla)、微軟股價衝高，周四(21日)美股除道瓊工業指數小跌6.26點，跌幅0.02%，收在35603.08點；其他3大指數收高，標準普爾500指數創新高，終場上漲13.59點，漲幅0.30%，收在4549.78點；那斯達克指數上揚94.02點，漲幅0.62%，收在15215.70點；費城半導體指數上漲37.83點，漲幅1.12%，以3412.05點作收。
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