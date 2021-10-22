【時報記者任珮云台北報導】國碩(2406)今年前3季營收60.86億元，年減12%，該公司營收仍以子公司碩禾(3691)導電漿營收為主，本業目前主要為導電銲帶(Ribbon)、EPC與合資子公司持有電廠售電收入，過去太陽能級晶圓設備改機投入半導體級八吋晶圓製造，然目前仍在客戶驗證中，尚無營收貢獻。隨著太陽能模組產能增加，對Ribbon需求升溫，國碩評估前往非中國的亞洲地區設廠，以東南亞機率最高。
法人指出，因金屬原物料(銅、錫)價格仍維持高檔，Ribbon今年Q4才開始向客戶反映成本，且轉嫁能力有限，恐影響毛利率。法人持續關注公司轉型，集團值得期待仍以碩禾子公司芯和正極材料為主。
針對中國大陸的限電措施的影響，國碩表示，太陽能模組廠接單變得很保守，使得模組取得時程較難掌握，成本也會提高，對太陽能電廠建置及毛利率會有短暫影響。
國碩期望下半年包括太陽能電廠開發及Ribbon可望同步較上半年好轉，國內模組大廠皆是公司客戶，隨著模組產能從現今的2.2-2.5GW，提升至明年的3-3.5GW，市場對Ribbon需求將更強勁，因此預計擴產因應。目前Ribbon占國碩營收比不到5%。
(時報資訊)
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