高價股在外資研究報告釋多下，千金股、股后爭奪戰搶搶滾，昨（21）日失去一天股后寶座的信驊（5274）在四大外資齊按讚下，以將近200元的價差重登股后，狠甩今日大跌的力旺（3529）；此外，高價股排行第五的譜瑞-KY（4966）今日再度站上1,900元，有直追大立光（3008）的氣勢。
高價股向來是外資、投信及特定主力作手的市場，一般小散戶沒有實力參與高價股的盛況。近年來高價股百花旗放，創下台股新榮景，是過去多頭從未有的現象，也算是台股除了寫下登上萬八的新紀錄之外，另一個締造台股新紀錄的景象。
外資對高價股繼續出正向看好的報告，不過，外資昨日高價股並非全面站在買方，以前十高價股來看，買超矽力-KY 30張、賣超信驊12張、賣超力旺52張、賣超大立光6張、買超譜瑞-KY達70張、買超富邦媒4張、賣超祥碩高達405張、買超旭隼13張、買超AES-KY有89張、買超世芯-KY達260張。
外資對信驊的財務預期樂觀，對2021年每股純益估計值為37.33元，2022年、2023年分別為年增42％與25.5％，來到53元與66.5元，外資此一報告，今天再推升信驊股價重奪股后地位，今天最高來到2,435元、大漲130元，而力旺則明顯走弱，盤中最低2,210元，11點過後約在2,265元、跌75元附近。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：