【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周五表示，已經收到美國司法部通知，指愛立信未能提供某些文件和事實資訊，違反了「緩起訴協定」(DPA)的義務。
愛立信在2019年簽署了該協定，支付10多億美元，以解決反貪腐和賄賂官員的調查。該賄賂案發生在多年前的中國、越南和非洲Djibouti等國。
愛立信周五表示，現階段去預測這些進展的結果，還為時尚早，並打算與司法部進行合作。
根據美國司法部此前說法，愛立信在2019年12月承認了與他人串通，在2000~2016年之間違反了「反海外貪腐法」(FCPA)，涉入了進行賄賂和偽造帳簿和記錄，並且沒有進行合理的內部會計控管。
(時報資訊)
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