（神基投控董事長黃明漢（右）21日獲頒國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」的全國首獎殊榮。圖／神基投控提供）

神基投控（3005）董事長黃明漢繼先前獲哈佛商業評論雜誌評選、頒予全台灣100強執行長獎項後，再拿下國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」獎項中的別全國首獎殊榮。

第23屆國家建築金質獎暨第18屆「國家品牌玉山獎」為國內具公信力，規模最盛大的建築業以及企業獎項，頒獎典禮於昨（21）日晚間在國泰金融會議廳舉辦，吸引全國數百位產、官、學界菁英代表齊聚一堂，副總統賴清德親臨也親臨致詞頒獎。

「國家品牌玉山獎」每年邀請產、官、學界專家依「品質、品牌、品味」等面向選出得獎者，為一具指標性及公信力的獎項。獎項類別包含「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」、與「傑出領導人」4項，全國首獎為該獎項最高榮譽獎，為激勵台灣優質企業、產品、品牌及領導人樹立國家品牌優良形象而設立，促使台灣產業更加蓬勃發展，提升國際能見度與關注度。

神基投控（原神基科技）在董事長黃明漢帶領下，以Getac國際品牌進軍歐美市場，並搶進國際強固型電腦前三大品牌。同時，他也憑藉著敏銳的商業洞察力與對產業趨勢的掌握度，引導旗下綜合機構事業群暨汽車事業群策略聚焦，透過發展差異化技術和自動化製程，保持營運獲利。

自2013年以來，神基營收表現連年增長，並維穩獲利表現。2020年在延續美中貿易紛擾，及COVID-19疫情蔓延之際，整體合併營收達278億元，創14年來新高，稅前獲利突破32.41億元，更刷新公司成立以來的紀錄。公司市值於今年3月時已值突破394億元，相較於2011年成長488％。

黃明漢對於評審給予國家品牌玉山獎全國首獎的殊榮表示感謝，此除了是對神基的一大肯定，也是全體神基員工共同努力專注客戶體驗，致力為客戶創造價值的信念獲得認同，更因此締造了良好的經營績效。他強，未來神基也會持續努力提升Getac品牌的影響力，追求企業優化的同時，從材質、設計、技術、製程多管齊下推出更多新型低碳的解決方案，展現神基投控在企業韌性與企業永續發展的競爭力。

(時報資訊)

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