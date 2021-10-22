美國稍早對華為、中芯國際等被列入實體清單中企開綠燈，據悉在2020年11月至2021年4月期間，美國政府總計批准規模數千億美元的產品與技術，允許美企將這些產品賣給華為、中芯國際。
路透21日引述文件表示，華為、中芯國際的美國供應商們在2020年11月至2021年4月期間，獲得美國政府大量的貿易許可，得以向這兩家被列入實體清單、執行貿易限制的中企出售產品。
這段期間，美國政府批准113項出口許可、總價值610億美元的產品出貨給華為，其中80項是針對非敏感物品。批准188項出口許可、總價值近420億美元的產品出貨給中芯國際，其中121項是針對非敏感物品。這些許可一般有效期約為4年。
報導引述數據，中芯國際供應商約9成的許可申請都被批准，華為供應商約69％的許可申請都被批准。
不過美國商務部在聲明中表示，獲批的許可證申請並不代表實際出口量，且重申關於華為、中芯的許可證申請，拜登政府是維持川普時期所制定的政策進行處理。
(時報資訊)
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