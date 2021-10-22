【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股標普500指數創下盤中和收盤新高，周五香港股市小漲，目前恆生指數上漲0.4%，報26110.86點。國企股漲0.87%，為9354.19點。
恆大系走高，中國恆大漲5%，恆大物業漲近3%，恆大汽車漲逾3%。大陸地產股隨之走高，龍湖集團一度漲近8%，融創中國漲逾6%，新城發展大漲逾13%。
外媒報導，恆大在寬限期截止前支付了一筆美元債利息。
恆生科技股上漲1.65%，主要成份股普遍走高。比亞迪電子漲逾5%，中芯國際漲近7%，表現相對強勁。
此前媒體報導，中國華為和中芯國際雖然被美國政府列入出口黑名單，但在去年11月到今年4月期間，兩家中國公司的供應商獲美國商務部批准的產品和技術出口許可總計超過1,000億美元。
(時報資訊)
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