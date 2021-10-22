【時報記者郭鴻慧台北報導】據財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，比重已經從男性占比從97年的72.3%、減少9.1個百分點為63.2%，女性占比則由27.7%提高至36.8%，兩者逐漸拉近；在拋棄繼承比重上，男性拋棄繼承已經從97年的39.2%，增加至至109年的44.5%，女性拋棄繼承從60.8%降至55.5%。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上占優勢，致使留有遺產的男性占多數，而隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產的兩性差異比重逐漸縮小；同時，在過去國人習慣由女性拋棄遺產的型態，隨著社會變遷也逐漸改變。
徐佳馨指出，109年國人遺產稅實徵案件共9,846件，男性被繼承人6,219人，占63.2%，97年與109年相比，兩者差距由44.6個百分點減為26.4個百分點，顯見隨著女性經濟能力增加，置產與家中財產登記規劃之性別觀念漸有轉變，讓身後留有遺產的女性比重增加。同時，過去台灣人習慣由男性繼承家業，女性拋棄繼承的型態，近年已有改變，雖然遺產拋棄繼承人仍以女性居多，不過差距也在縮小中；另外在年齡級距觀察，20歲以上各年齡層均呈現女性占比高於男性，其中以60-64歲差距最大，足見該觀念也漸次改變。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，民法修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還。不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承，提醒繼承人必須在知悉得繼承時起3個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，建議決定前還是要審慎為要。
(時報資訊)
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