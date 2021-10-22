千呼萬喚，一年一度好市多（Costco）「黑色購物節」終於要登場了！今年選在11月22日起跑，為期7天，全台門市共襄盛舉；儘管還沒有發布有哪些厲害商品，「多粉」已摩拳擦掌，準備衝一波搶便宜。
好市多的年度盛事「黑色購物節」，每年總吸引大批民眾瘋搶、熱門商品秒殺，甚至導致周邊交通癱瘓。且部分門市還有特殊商品，如台中曾經推出要價逾百萬元的遊艇，不到半天銷售一空。還有頗受民眾喜愛的金條，也是熱賣商品。
今年「黑色購物節」11月22日起至28日，下殺品項維持每卡限購1件，今年並同步開放紙本、數位五倍券使用。優惠品項、折扣，暫時不得而知，原則上比照去年，會在前一天公布隔天活動內容，讓消費者提早準備。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：