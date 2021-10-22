千呼萬喚，一年一度好市多（Costco）「黑色購物節」終於要登場了！今年選在11月22日起跑，為期7天，全台門市共襄盛舉；儘管還沒有發布有哪些厲害商品，「多粉」已摩拳擦掌，準備衝一波搶便宜。

好市多的年度盛事「黑色購物節」，每年總吸引大批民眾瘋搶、熱門商品秒殺，甚至導致周邊交通癱瘓。且部分門市還有特殊商品，如台中曾經推出要價逾百萬元的遊艇，不到半天銷售一空。還有頗受民眾喜愛的金條，也是熱賣商品。

今年「黑色購物節」11月22日起至28日，下殺品項維持每卡限購1件，今年並同步開放紙本、數位五倍券使用。優惠品項、折扣，暫時不得而知，原則上比照去年，會在前一天公布隔天活動內容，讓消費者提早準備。

(時報資訊)