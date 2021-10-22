【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16830.23點，跌59.28點；總計318家漲、527家跌、114家持平；委買27771007張、委賣20843506張；總成交值1601.28億元。

(時報資訊)

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