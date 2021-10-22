【時報記者張漢綺台北報導】台達電(2308)將於10月29日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，不過法說會前，又見外資降評，美系外資最新報告亦調降台達電2021年/2022年/2023年每股盈餘預估，目標價亦從385元降至347元。

傳統旺季來臨，被動元件、伺服器、電動車等需求強勁，且缺料問題逐漸紓解，台達電9月合併營收為273.45億元，月增5.5%，年增2.02%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收2309.01億元，較去年同期成長13%。

台達電表示，目前訂單滿手，能見度已達年底，惟大陸供電不穩定及缺料是變數，若相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好。

台達電將於10月29日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，不過法說會前，頻見外資降評，繼歐系外資之後，美系外資最新報告亦跟進調降。

美系外資最新報告指出，雖然台達電訂單穩定，但零組件供應仍是關鍵瓶頸(電動車缺口約30%到40%)，為反應銷售成長放緩及較低的利潤預期，我們將台達電2021年/2022年/2023年每股盈餘預估下調9%/10%/8%，給予「買進」評等，目標價則由385元降至347元

外資保守看待台達電，近期也站在賣方，自10月12日至10月21日連8天賣超1萬2565張，致使今天盤中股價再度失守250元關卡。

(時報資訊)

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