光陽宣布，IONEX電動機車電池交換站率先同業「設」上台灣公路最高點－武嶺，正式開通兩處前往武嶺攻頂的IONEX 3.0能源交換站，交換站類型是「大型交換站MEGA STATION」，光陽並邀請四位熱血騎士騎乘最新的IONEX S7R電動機車直奔武嶺，實地見證前往武嶺的IONEX 3.0換電站的開通啟用。
光陽表示，自從今年3月18日發表Ionex 3.0最新的電動機車、與新一代能源交換站和新款電池，8月11日發表「尊榮換電 專人送電」服務後，電動機車銷售一路大漲；在換電站建設上，也加快進度布建，光陽IONEX電動車事業處先於9月28日與台中秀泰生活館合作發表IONEX 3.0第500站開通，目前不到一個月的時間，已經推進突破600站，若以此建站效率維持下去，年底前全台1,000站目標可望順利達陣。
光陽IONEX執行團隊表示，還有機會以「便利換電站、大型換電站」兩種形式布建更多、更方便的換電站融入消費者的各種生活情境，例如周休或連假期間，儘量滿足各種所需的電池交換需求，不只考慮通勤而已。這次正式開通啟用的也是IONEX最高的換電站、最接近武嶺的換電站，IONEX與民宿業者、景觀餐廳業者合作設站的模式，會愈來愈多，屆時消費者就沒有里程焦慮、一樣能自在出行，IONEX執行團隊表示，非常樂見同業也能積極布建目前台灣最熱門的機車路線，一起打造更完整的電動機車能源交換網絡各自服務車友。
(時報資訊)
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