（康和證券集團與中興扶輪社響應捐血行動義助泰北。圖／康和證券提供）

康和證券22日表示，新冠疫情在今年初急劇升溫，全民自發性減少外出，避免群聚感染風險，影響所及，全國各捐血點的捐血人數直直落，導致血液庫存量一度創下近二十年來新低。康和證券關注新冠疫情引發的血荒，以實際行動支持血庫，連續十四年參與協辦愛心捐血活動，累計已募得超過3,300袋熱血。

台灣血液基金會表示，隨著時序逼進秋冬，罹患感冒及心血管疾病人數增加，影響血庫存量，全台將正式進入每年的血荒高峰期。對於民眾擔心注射新冠疫苗無法捐血，捐血中心特別表示，注射後只要沒有疑似感冒、發燒等症狀，都不必暫緩捐血。

康和證券關注新冠肺炎疫情引發的血荒，與台北中興扶輪社聯合3481地區第三分區（台北西門、信義、文山、中興、城西、金門、新起、傳世、寶成、動力）、台北捐血中心、超捷國際物流公司、全國不動產經紀公司、圓富建設企業、辛中醫診所、台北教育大學國北小泰陽志工隊，10月6日於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動，希望透過企業的拋磚引玉，邀請更多有愛心有熱血的民眾共襄善舉。

康和董事長鄭大宇號召下，康和同仁紛紛挽起袖子捐出熱血，台北中興扶輪社社友們亦偕同分區社長及社友們參與響應捐血獻愛，在七個小時內總計募得120袋熱血，康和證券準備貼心禮物，亦吸引附近民眾熱心獻血，為社會及需要用血的病患增添溫暖。

康和證券深耕台灣三十餘年，與這塊土地緊密連結，近年更積極落實永續社會ESG，除提升公司治理、員工承諾、客戶服務、環境保護等面向之外，更透過各項公益專案扶助弱勢，以實際行動送暖到社會更多角落。康和證券表示，將持續透過參與各項公益，強化落實企業的社會責任，為企業永續經營發展而努力。

(時報資訊)