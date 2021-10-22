【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】社群媒體Snapchat母公司Snap Inc上季用戶增長意外強勁且虧損縮小，但警告蘋果改變iOS設備的隱私政策，損害了公司鎖定和衡量數位廣告的能力，受此打擊，Snap周四盤後股價暴跌25%。
該公司絕大部分的營收，來自於其應用程式上的數位廣告銷售。Snap表示，全球供應鏈中斷和勞動力短缺加劇了這個問題，導致各品牌縮減廣告支出。
Snap是第一家公布財報的主要社群媒體公司，其黯淡的業績表現使即將在下周發布第三季業績的臉書、推特和Alphabet蒙上陰霾。
在Snap發布財報後，臉書、推特和其他倚重數位廣告收入的個股隨之重挫，臉書大跌6%，推特跌7%，谷歌母公司Alphabet跌3%，Pinterest跌逾2%，The Trade Desk和Magnite分別跌逾5%， Liveramp跌逾3%。
Apple在6月推出更新的隱私政策，以防止數位廣告商在未經iOS設備用戶同意下進行追蹤。
Snap執行長Evan Spiegel在法說會上表示，蘋果新推出的廣告衡量工具阻礙了各公司評估廣告效益的能力，顛覆了廣告主數十年來已經習慣的做生意方式。「這對我們而言，絕對是一大挫敗」。
Snap預期蘋果的新隱私政策和全球供應鏈中斷的影響將持續到第四季，而這個年終節日購物旺季通常是社群媒體公司獲利登頂的大好時期。Snap表示，供應鏈中斷影響各行各業和所有地區的廣告主。
Snap公布第三季營收10.7億美元，不如市場普遍預期的11億美元。
廣告主和投資人密切關注的指標—每日活躍用戶數，第三季年增23%，為3.06億個，超出分析師預估的3.019億個。
第三季淨損為7200萬美元，相當於每股虧損5美分，較去年同期的淨損1.999億美元、每股虧損14美分顯著改善。
Snap預期第四季營收介於11.6億～12億美元，每日活躍用戶介於3.16億～3.18億個。
(時報資訊)
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