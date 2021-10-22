【時報-台北電】由於通膨疑慮仍在，投資人對短期經濟樂觀情緒也有所收斂，加上美元指數呈現下滑，提振黃金避險需求，令盤中金價扭轉前一交易日下跌的態勢；截至台北時間10月22日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲5.3美元，報每盎司1787.2美元。
12月白銀上漲0.090美元，報每盎司24.260美元。
1月白金上漲7.8美元，報每盎司1057.5美元。
12月鈀金上漲18.4美元，報每盎司2036.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
【時報-台北電】由於通膨疑慮仍在，投資人對短期經濟樂觀情緒也有所收斂，加上美元指數呈現下滑，提振黃金避險需求，令盤中金價扭轉前一交易日下跌的態勢；截至台北時間10月22日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲5.3美元，報每盎司1787.2美元。
12月白銀上漲0.090美元，報每盎司24.260美元。
1月白金上漲7.8美元，報每盎司1057.5美元。
12月鈀金上漲18.4美元，報每盎司2036.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
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