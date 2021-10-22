【時報-台北電】由於通膨疑慮仍在，投資人對短期經濟樂觀情緒也有所收斂，加上美元指數呈現下滑，提振黃金避險需求，令盤中金價扭轉前一交易日下跌的態勢；截至台北時間10月22日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

　12月黃金上漲5.3美元，報每盎司1787.2美元。

　12月白銀上漲0.090美元，報每盎司24.260美元。

　1月白金上漲7.8美元，報每盎司1057.5美元。

　12月鈀金上漲18.4美元，報每盎司2036.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#黃金 #亞洲電子盤 #商情

重要商品行情

（更新：2021/10/22）
紐約近月RBOB汽油
2.4801 -0.03
紐約近月輕質原油
82.50 -1.37
BDI綜合指數
4653 -98.00
芝加哥近月黃豆
1224 -21.50
芝加哥近月玉米
532.25 -7.00
倫敦近月布蘭特
84.61 -1.21
紐約近月天然氣
5.115 -0.05
紐約近月黃金
1781.9 -3.00
倫敦三個月期銅
9831.50 -354.00
日本近月RSS3橡膠
224.90 +6.90
紐約近月棉花
106.14 -4.59
倫敦三個月期鎳
19930.00 -1033.00

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