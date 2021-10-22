【時報-台北電】據億邦動力報導，抖音電商副總裁木青於2021電商服務商生態大會上表示，今年前9個月，抖音電商GMV(Gross Merchandise Volume，網站成交金額)年增7.9倍，平台中，月均發佈數超過1.4億條、月均場觀逾425億，累計賣出商品超過74億件。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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