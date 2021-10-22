【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)近來股價搭上「元宇宙」題材，近來股價掀起一陣狂飆，今早更一度再奔上53元漲停價，宏達電本周五個交易日，股價一路從3字頭衝到5字頭，近5個交易日股價大漲逾5成。

宏達電因新品Vive Flow元宇宙題材發酵，帶動近期股價一波強勢點火，衝上5字頭，惟也因股價短線波動過劇，遭證交所列為警示股，宏達電依據證交所規定公布財務數字，宏達電9月營收為6.01億元，單月稅前虧損2.64億元，本期淨損2.59億元，每股虧損0.32元。

目前當紅的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」、即「超越宇宙」，所指的就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，也促成今年成為全球「元宇宙」元年。

宏達電第二季營收13.49億元，稅前虧損5.66億元，第二季淨損5.55億元，第二季每股虧損0.68元。

宏達電首款VR眼鏡可以和手機高度整合，適用各品牌Android智慧機，根據市調機構數據顯示，台灣市場目前約有200萬支智慧機可以支援品VIVE Flow，故潛在目標市場龐大。VIVE Flow將在11月1日正式上市，台灣是全球首個上市市場，也找來電信業者中華電(2412)協助銷售，還有兩大通路商神腦(2450)以及聯強(2347)，宏達電也看好VIVE Flow將是宏達電自2015年販售VR產品以來「銷售最佳的產品」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意