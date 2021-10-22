【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭政府的法醫實驗室周四指出，已經解密了特斯拉(Tesla)嚴密控管的駕駛者數據儲存系統，發現大量可用於調查嚴重事故的資訊。
眾所周知，特斯拉會儲存事故資料。荷蘭法醫研究所(NFI)指出，目前所得資料比之前調查人員知道得更多。
NFI表示，解密數據並非從特斯拉那裏獲得，而是利用「逆向工程」解密了資料日誌，亦即從現有的特斯拉汽車中的資訊，進行解構和擷取資訊。
解密的資料已經可以展示出特斯拉的Autopilot，亦即駕駛輔助系統運作而儲存的資訊。並根據車輛的使用方式，車輛還會記錄速度、油門踏板位置、方向盤角度和煞車使用情況，資料可以儲存一年以上。
NFI發現，特斯拉遵守了荷蘭當局的資料要求，但是漏掉了大量可能被證明是有用的資料。
特斯拉曾表示，已在中國建立了一個儲存汽車資料的地點，因為汽車製造商在處理汽車攝影鏡頭和感測器收集的資訊方面，受到越來越多的監管審查。
NFI數位調查人員Francis Hoogendijk表示，這些資料為法醫調查人員和交通事故分析人員提供了大量資訊，有助於在致命事故中進行刑事調查。
NFI表示，特斯拉對其編碼的駕駛數據進行加密，以保護其技術免受其他製造商的威脅，並且保護駕駛者隱私。車主在發生事故時可以要求提供資料，包括攝影鏡頭。特斯拉可以遠端進入該資料，資料會定期從汽車上傳給特斯拉，讓特斯拉可以進行產品改進或修復故障。
NFI指出，已經從特斯拉的Model S、Y、X和Model 3獲得資料，並在歐洲事故研究協會的一個會議上分享了結果，以便其他事故分析人員能夠加以利用。
特斯拉並沒有立即回應路透的詢問。
(時報資訊)
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