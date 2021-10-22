蘋果iPhone 13 與iPhone 13 Pro系列9月中亮相後，果粉已在敲碗下一代iPhone 14的最新造型，外媒報導，韓國面板廠LG顯示公司（LG Display）正在開發螢幕下鏡頭（Under-Display Camera，UDC）技術，即為搶iPhone 14的訂單，外界判斷，蘋果iPhone的「瀏海」可能會沒了。

iPhone螢幕上沿的瀏海以及突起的鏡頭，經常為消費者所詬病，而iPhone 13與 iPhone 13 Pro系列並未更動這項設計，以蘋果以往每2代就會有一次大變動的慣例，已有不少專業媒體與果粉積極搜集各項資訊研判下一代iPhone的新造型。

YouTube頻道ConceptsiPhone即發表了iPhone 14概念機，外型大致保持原本的大致輪廓，但將聽筒融入螢幕邊緣，果粉高度關注的內鏡頭則埋在螢幕下，並捨棄瀏海樣式，同時也將Touch ID重新回到開關鍵，手機背後的鏡頭更貼齊背蓋，不再突出。

根據IT之家引用韓媒報導指出，蘋果明年推出的iPhone可望捨棄瀏海，前鏡頭也可望採用挖孔設計，雖然這項技術已落後安卓陣營。

報導指出，韓國面板廠LG正在開發螢幕下鏡頭技術，相關人士認為，LG的目標就是要搶蘋果的新iPhone訂單。

(時報資訊)