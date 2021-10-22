【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日路透社指出，韓國第3季的經濟成長(GDP)有可能趨緩。主因是，外銷出口雖強勁，但韓國內需市場疲軟所致。
根據路透社調查，韓國GDP繼第2季成長0.8%後，上季經季節性調整的預估值將會是0.6%。同時，第3季的年增率估增4.2%，遠低於第2季所創下10年來最大單季漲幅6%。
官方版韓國第3季經濟成長報告，出爐的時間預計在26日。
Hana金融投資認為，韓國出口與公設投資繼續支持著經濟成長。不過，第3季新冠疫情似有升溫趨勢，也讓民眾消費有所顧忌。雖然全球供應鏈斷鏈阻礙復甦腳步，以及中國大陸經濟風險性不低。但韓國政府已決定與新冠病毒共生，消費方面可望出現改善。
不過，路透社指出，韓國2022經濟成長將失去增加動力。因為，刺激景氣復甦的政策漸漸退場，加上韓國最大的貿易夥伴中國大陸，經濟成長也漸趨緩。
Meritz證券表示，除經濟成長踩煞車外，中國大陸的恒大財務危機，以及能耗雙控政策等，都是讓市場所擔憂的。雖然目前看來，並未有更大風險出現，但還是要先觀望才行。
日前，路透社預估韓國2021年GDP為4%。至於2020年時則為衰退1%，是20多年來首次萎縮。同時GDP將逐年減緩，2022年達3%、2023年為2.6%。韓國10月出口成長仍強勁，年增估36.1%，同期對中國大陸、美國與歐盟的出口，可望分別成長30.9%、37.1%與42.1%。
韓國央行方面，預期在11月25日的會議上，若沒意外將宣布再升息1碼至1%。
(時報資訊)
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