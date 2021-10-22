（築間幸福鍋物獲得「2021臺灣服務業大評鑑」的「金牌大賞」榮耀。圖／築間提供）

由工商時報主辦的2021年「臺灣服務業大評鑑」今年邁入第十屆，今年首次將連鎖火鍋餐廳列入評選項目，即由築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」獲得「金牌大賞」榮耀！

築間餐飲集團表示，對疫情期間受到衝擊影響猶如站在海嘯第一排的餐飲業而言，獲獎是個非常大的肯定，也為餐飲人注入一股非常強大的精神獎勵！

築間進一步表示，主辦單位邀請副總統賴清德出席頒獎，表揚來自不同服務業種的得獎企業，肯定主辦單位派出神秘客進入企業第一現場，從實地消費做評鑑，再把資訊交給國際級的評審團隊，用最客觀、最公正的方式評鑑出優勝者。

「臺灣服務業大評鑑」已邁入第十屆，該項評鑑透過專業公正的「神秘客」調查，從各業種類別中，評選出優質的服務企業及優秀從業人員，透過專刊出版公開分享卓越的服務心法，讓外界一睹服務業楷模經營之道及服務創新力。

築間表示，本次評鑑即使在疫情下，工商時報仍出動神祕客1,362人次訪查，評選橫跨34個業種、364家企業、454個店點，堪稱國內相關評鑑之最。評鑑以「磐石服務」為核心主軸，以示不管是組織管理或是企業理念，皆以「人」為本出發。最終決選出34家金牌企業、2家特別獎企業、30名優秀服務尖兵。

「臺灣服務業大評鑑」首次將「連鎖火鍋餐廳」列入評比項目，「築間幸福鍋物」獲得「金牌大賞」，服務品質獲得肯定。

今年受到疫情衝擊對於餐飲業而言，可說是近十年來最嚴峻的考驗。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，身為餐飲人就是「莫忘初衷」。真誠、親切、溫暖、踏實，用「真誠的初心」、「親切的態度」、「溫暖的服務」、「踏實的步伐」，不畏懼考驗、面對挑戰，創造屬於餐飲人的驕傲。「我們深信，一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。未來，我們也會持續秉持餐飲人的初心，創造超乎顧客期待的用餐體驗！」

(時報資訊)