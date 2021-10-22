對於中國武力攻擊台灣的問題，美國總統拜登21日表態，美國對台灣有過承諾，會防衛台灣抵抗中國軍事入侵。

CNN報導，拜登21日參與CNN新聞節目，在巴爾的摩舉行的巿民大會，面對民眾提問中國的軍事行動、以及在軍事上會否保護台灣時，拜登作出肯定的回應。

拜登表示，美國擁有全球最強大的軍事實力，中國、俄羅斯以及全世界都知道這一點。不過也確實擔心中國可能發起行動犯下嚴重錯誤，自己與中國國家主席習近平用了非常多的時間進行交談，中美並不想要挑起新冷戰，但美國對中國不會退讓、立場不會動搖。

主持人進一步向拜登確認，如果中國攻擊台灣的話美國會否協助防衛台灣？對此拜登回應，是的，美國有承諾要這麼做。

(時報資訊)