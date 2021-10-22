阿娣是申請來台的外籍移工，日前因轉換工作，仲介為其到移民署換發居留證，卻發現居留證號與健保卡上的居留證號不一樣，因此打電話詢問健保署高屏業務組，服務人員表示，因自2021年1月2日起移民署統一配發新式居留證號，如果要以舊證號辦理投保，舊證號健保卡仍可繼續使用，但是如果要改用新證號加保，就需辦理加保資料變更並換發新的健保卡，換發新卡時需負擔工本費200元。
健保署高屏業務組長林淑華表示，目前要換卡的人大多臨櫃辦理，如外籍移工取得新式居留證後有換卡需求，現在還有一項新選擇，可由投保單位於健保署多憑證網路承保作業系統中之【外來人口批次變更新式統一證號併申請換發健保卡】項目申辦，透過與移民署介接資料，製卡不用另外上傳照片，變更居留證號同時換領新證號的健保卡，一次OK。
林淑華表示，投保單位如申辦健保卡人數眾多，且因故無法使用網路申辦，為防疫及提升臨櫃服務效率，高屏組提供「大量製卡在地化服務」，可事先電洽，將由專人提供服務。
(時報資訊)
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