【時報-台北電】據了解，美國庫欣原油庫存降至3120萬桶，來到3年來新低，令投資人重新聚焦於美國供應持續緊張的疑慮，促使盤中油價呈微幅反彈；周五(10/22)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.18美元，報每桶82.68美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶84.92美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

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