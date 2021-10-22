【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至10月16日）初次請領失業給付人數周減6000人，為29萬人，少於經濟學家預期的29.7萬人，並創下19個月新低。上周初領失業給付人數4周均值為31.975萬人，周減1.525萬人。截至10月9日止當周，美國續領失業金人數為248.1萬人，周減12.2萬人。

2.美國費城聯準銀行10月製造業指數為＋23.8，不及經濟學家預期的＋25和9月的＋30.7。

3.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國9月領先指標上升0.2%，不及市場預期的升高0.4%。

4.俄羅斯總統普丁考慮支持產油國增產，受此打擊，周四紐約期油收跌92美分或1.1%，為每桶82.50美元，創下10月6日以來最大單日跌幅，盤中最低跌至80.81美元。倫敦布蘭特期油收跌1.21美元或1.4%，為每桶84.61美元。

5.聯準會即將啟動縮表，美國公債殖利率上揚，使國際金價承壓，惟通膨疑慮升高為金價下檔帶來支撐，周四紐約期金小跌3美元或0.2%，報每盎司1781.90美元，結束連漲兩天的升勢。

(時報資訊)