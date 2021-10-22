【時報-台北電】在近期全球能源危機、電價高漲短缺情況下，鋁價高漲，但從需求端來看，全球主要消費國中國，下游的加工產業亦受各地區限電限產政策影響，鋁線纜與鋁型材開工率有所下降，當前需求減弱，下游對鋁高昂價格接受度有限，致倫敦(LME)鋁價高位回調下跌。
終場周四(10/21)倫敦(LME)期鋁下跌5.18%，較前一日下跌159美元，報每公噸2,910.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】在近期全球能源危機、電價高漲短缺情況下，鋁價高漲，但從需求端來看，全球主要消費國中國，下游的加工產業亦受各地區限電限產政策影響，鋁線纜與鋁型材開工率有所下降，當前需求減弱，下游對鋁高昂價格接受度有限，致倫敦(LME)鋁價高位回調下跌。
終場周四(10/21)倫敦(LME)期鋁下跌5.18%，較前一日下跌159美元，報每公噸2,910.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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